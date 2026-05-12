وفد من منظمة هيكس إيبر يطلع على واقع العمل في فرن النصر بريف إدلب ‏

إدلب-سانا
أجرى وفد من منظمة هيكس إيبر برئاسة المدير القطري إيمانويل تروني، زيارة إلى فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب، للاطلاع على واقع العمل وجودة إنتاج الخبز وآلية التشغيل داخل الفرن.
وأوضحت المؤسسة السورية للمخابز، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن الجولة تضمنت متابعة الأعمال الفنية والخدمية الجارية، والوقوف على احتياجات الفرن، بما يسهم في تعزيز استمرارية الإنتاج، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن منظمة هيكس إيبر أهّلت فرن النصر بالتنسيق مع فرع مخابز إدلب، ضمن جهود دعم قطاع الأفران وتحسين البنية الخدمية في المنطقة.