وفد من منظمة هيكس إيبر يطلع على واقع العمل في فرن النصر بريف إدلب ‏

01 8 وفد من منظمة هيكس إيبر يطلع على واقع العمل في فرن النصر بريف إدلب ‏

إدلب-سانا ‏

أجرى وفد من منظمة هيكس إيبر برئاسة المدير القطري إيمانويل تروني، زيارة ‏إلى فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب، للاطلاع على واقع العمل وجودة ‏إنتاج الخبز وآلية التشغيل داخل الفرن. ‏

01 4 2 وفد من منظمة هيكس إيبر يطلع على واقع العمل في فرن النصر بريف إدلب ‏

وأوضحت المؤسسة السورية للمخابز، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن ‏الجولة تضمنت متابعة الأعمال الفنية والخدمية الجارية، والوقوف على احتياجات ‏الفرن، بما يسهم في تعزيز استمرارية الإنتاج، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ‏

يذكر أن منظمة هيكس إيبر أهّلت فرن النصر بالتنسيق مع فرع مخابز ‏إدلب، ضمن جهود دعم قطاع الأفران وتحسين البنية الخدمية في المنطقة. ‏

فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب تتواصل في يومه الثالث
11شهيداً وأكثر من 25 مصاباً بقصف قسد على مواقع الجيش في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار
فرق الدفاع المدني تعمل على تأمين طريق حارم – باب الهوى في إدلب بسبب تراكم الثلوج
برنامج تحفيز وتطور الطفولة في دورة تنشيطية للعاملين في المراكز الصحية بحماة
آخر أيام الصيفية في أمسية غنائية بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك