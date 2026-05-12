وفد من منظمة هيكس إيبر يطلع على واقع العمل في فرن النصر بريف إدلب ‏

إدلب-سانا ‏

أجرى وفد من منظمة هيكس إيبر برئاسة المدير القطري إيمانويل تروني، زيارة ‏إلى فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب، للاطلاع على واقع العمل وجودة ‏إنتاج الخبز وآلية التشغيل داخل الفرن. ‏

وأوضحت المؤسسة السورية للمخابز، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن ‏الجولة تضمنت متابعة الأعمال الفنية والخدمية الجارية، والوقوف على احتياجات ‏الفرن، بما يسهم في تعزيز استمرارية الإنتاج، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ‏

يذكر أن منظمة هيكس إيبر أهّلت فرن النصر بالتنسيق مع فرع مخابز ‏إدلب، ضمن جهود دعم قطاع الأفران وتحسين البنية الخدمية في المنطقة. ‏