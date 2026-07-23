غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأربعاء.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15500 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15200 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و13000 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4104 دولارات.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، التي شكلت في الـ 12 من شباط 2025، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.