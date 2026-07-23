غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا ‏

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة ‏سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأربعاء. ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الخميس، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15500 ليرة سورية جديدة للمبيع، ‏و15200 ليرة ‏للشراء. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13300 ليرة سورية جديدة ‏للمبيع، و13000 ‏ليرة للشراء. ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4104 دولارات. ‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، التي شكلت في الـ ‌‏12 من شباط 2025، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، ‏وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‏وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة ‏في المحافظات. ‏