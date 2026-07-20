صناعيون في معرض “ناس تكس 2026” يشددون على تطوير البنية الإنتاجية وتعزيز تنافسية قطاع النسيج

دمشق-سانا



أكد عدد من الصناعيين المشاركين في المعرض السوري الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″ أهمية العمل المشترك بين كل الأطراف لتطوير البنية الإنتاجية، وتأمين مستلزمات التصنيع لنهوض بقطاع النسيج، وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا القطاع، وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.



وأشار الصناعي سامر مصطفى في تصريح لـ سانا، إلى أن قطاع النسيج السوري يمتلك خبرات متراكمة وقاعدة صناعية مهمة، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التسهيلات المتعلقة بتأمين المواد الأولية وخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على جودة المنتج وسعره وقدرته على المنافسة.

تحديث خطوط الإنتاج

ورأى الصناعي سمير عقيلي، المتخصص في مكنات الخياطة، أن تحديث خطوط الإنتاج وتشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة؛ يمثلان خطوة مهمة للنهوض بالصناعة النسيجية، لافتاً إلى أن المشاركة في المعارض المتخصصة تتيح فرصاً لتوسيع العلاقات التجارية، والتعريف بالمنتج الوطني وإبرام عقود جديدة.



من جانبه، أوضح الصناعي كمال العسلي أن توفير مصادر الطاقة بصورة مستقرة، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، يسهم في زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أهمية استمرار إقامة المعارض التخصصية التي تجمع المنتجين والتجار والمستثمرين في مكان واحد.

تمتلك مقومات استعادة مكانتها

واتفق الصناعيون على أن الصناعة النسيجية السورية ما زالت تمتلك مقومات استعادة مكانتها، مستندة إلى الخبرات الوطنية والكوادر الفنية وجودة العديد من المنتجات المحلية، معربين عن أملهم في أن تسهم الإجراءات الداعمة في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

منصة مشتركة

ويشكل معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” منصة تجمع الشركات المحلية والمستثمرين والمهتمين بقطاع النسيج، بما يتيح عرض أحدث المنتجات والتقنيات، وبحث فرص التعاون وتوسيع الشراكات، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق.



وانطلقت السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبحضور رسمي ووفود دولية، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.