وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الإثنين، مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا بعدة قطاعات استراتيجية ذات أولوية، وبحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية، وتطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية، لتعزيز تنافسية الاستثمار في سوريا.

وأكد الوزير الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بمسيرة التنمية وإعادة الإعمار، مشدداً على التزام وزارة الاقتصاد والصناعة بالشفافية، والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري.

وكان الوزير الشعار بحث مع وزيرة ‏الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب غولر، في السادس عشر من الشهر الماضي، ‏سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير ‏التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح ‏المتبادلة‎.‎