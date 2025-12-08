الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك الأردني بعيد التحرير

عمان-سانا

تلقى الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الملك الأردني عبد الله الثاني في عيد التحرير، معرباً عن أمله بتحقيق الشعب السوري لتطلعاته بالتقدم والازدهار.

وقال الملك الأردني في البرقية: باسمي وباسم شعب المملكة وحكومتها، أعرب عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس الشرع بموفور الصحة، وعلى الشعب السوري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث احتشد الملايين في ساحات المدن والبلدات للتعبير عن فرحهم وأملهم ببناء مستقبل مشرق.

