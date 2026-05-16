وزير الداخلية يلتقي وفداً من السفارة السعودية بدمشق

دمشق-سانا
التقى وزير الداخلية أنس خطاب وفداً من سفارة المملكة العربية السعودية بدمشق، برئاسة السفير السعودي لدى الجمهورية العربية السورية فيصل بن سعود المجفل.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، والإشادة بالجهود التي بذلها السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا، لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي، إلى جانب ممثل عن إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.
وكانت السفارة السعودية نظّمت يوم الأحد الماضي حفل وداع للسفير المجفل، بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في فندق الفورسيزونز بدمشق، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.