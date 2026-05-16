وزير الداخلية يلتقي وفداً من السفارة السعودية بدمشق

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية أنس خطاب وفداً من سفارة ‏المملكة العربية ‏السعودية بدمشق، برئاسة السفير ‏السعودي لدى الجمهورية العربية ‏السورية فيصل ‏بن سعود المجفل‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أنه ‏جرى ‏خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي ‏تجمع ‏الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية ‏السعودية، والإشادة ‏بالجهود التي بذلها السفير المجفل ‏خلال فترة عمله في سوريا، ‏لتعزيز التعاون والتنسيق بين ‏البلدين في مختلف المجالات‎.‎

حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم ‌‏جبارة ‏مدير إدارة التعاون الدولي، إلى جانب ممثل عن ‌‏إدارة الشؤون ‏العربية في وزارة الخارجية والمغتربين‎.‎

وكانت السفارة السعودية نظّمت يوم الأحد الماضي حفل وداع ‏للسفير المجفل، بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في فندق الفورسيزونز ‏بدمشق، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات ‏الدبلوماسية.‏

