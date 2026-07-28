غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع جمعية لبنانية التعاون في قطاع الأعمال

الثلاثاء-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، مع وفد من جمعية تطوير الأعمال في طرابلس اللبنانية “بيات”، برئاسة نصري معوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبل إرساء شراكة اقتصادية وتعزيز التكامل بين قطاعات الأعمال في سوريا ولبنان.

وأكد المولوي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر الغرفة الحرص على بناء شراكة حقيقية لنقل خبرات جمعية “بيات”، التي تمتلك رصيداً حافلاً من النجاحات الممتدة لنحو عشرين عاماً في مجال دعم وتمكين المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، بما يسهم في النهوض ببيئة الأعمال المحلية، وخدمة القطاع الصناعي، وتطوير أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعود بالنفع على البلدين.

من جانبه، أوضح معوض أن الزيارة تأتي ترجمة لخبرة الجمعية الممتدة لأكثر من عقدين في دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبنية على دراسات علمية دقيقة أُعدت بالتعاون مع السفارة السويدية، بهدف الإسهام في إعادة إحياء الشركات السورية وتطوير أدائها، بما يمكنها من استعادة حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرابلس في لبنان.

والجمعية هي منظمة غير ربحية، تأسست عام 2006 بهدف دعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل على تقديم خدمات احتضان المشاريع الناشئة، والتدريب، والاستشارات، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.