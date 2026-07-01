وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية المحدثة لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي

دمشق-سانا

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم “11” لعام 2015 والمعدل بالقانون “15” لعام 2024 وفقاً للتعديلات الأخيرة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق.

وأكدت الوزارة بمنشور في قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه التعليمات لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولا تستحدث أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المكلفين، وإنما تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق العدالة في التطبيق على حد سواء بين جميع المكلفين.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعليمات تأتي استجابة للحاجة إلى توحيد إجراءات العمل (بين المنتج المحلي والمستورد)، وتحقيق منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية، وحماية حقوق الخزينة العامة وفق أحكام التشريعات النافذة، وإزالة حالات الغموض والتباين في التفسير والتطبيق.

ودعت وزارة المالية جميع المكلفين إلى الاطلاع على التعليمات التنفيذية والاستفادة من قنوات التواصل المتاحة للاستفسار، وطلب الإيضاحات اللازمة، مؤكدةً أن الهدف من هذه التعليمات هو تسهيل الامتثال وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.

يمكنكم الاطلاع على التعليمات من خلال الرابط .

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أوضح خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة دمشق، بالتعاون مع وزارة المالية في الـ 21 من أيار الماضي أن مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي سيطبق اعتباراً من بداية شهر حزيران، ليس جديداً، بل هو قانون قائم منذ عام 2015، إلا أنه لم يفعل بشكل كامل خلال الفترة الماضية، ما أثّر في إيرادات الخزانة العامة، وأن تأخر تطبيقه كان بسبب عدم اكتمال بناء المنظومة المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.