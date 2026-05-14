وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق بدمشق المرحلة الأولى لبرنامج ‏مراقبة تلوث الهواء

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الخميس المرحلة ‏الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء، وذلك في مدينة ‏دمشق.‏

ويهدف إلى رصد وتحليل ملوثات الهواء وتوفير بيانات علمية ‏دقيقة تدعم اتخاذ قرارات بيئية قائمة على الأدلة بما يعزز جهود ‏حماية البيئة.‏

وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية ‏يوسف شرف في تصريح لـ سانا، أن البرنامج يسهم في قياس ‏جودة الهواء في سوريا ويمثل خطوة لتعزيز الرقابة البيئية ‏وتحسين جودة الحياة للسكان.‏

رصد مستوى تلوث الهواء في 10 مواقع بدمشق

وأشار شرف إلى أنه جرى اختيار أكثر من عشرة مواقع حيوية ‏بمدينة دمشق لرصد مستويات التلوث باستخدام أجهزة حديثة ‏لقياس جودة الهواء.‏

ولفت إلى أنه سيتم إصدار تقارير دورية، لتمكين الجهات ‏المختصة من رسم السياسات البيئية المستقبلية بناءً على معطيات ‏دقيقة وموثوقة، بحيث يتم أخذ الحلول مع الوزارت المعنية بعد ‏تشخيص أسباب التلوث وتحديد مصادرها.‏

محطة رصد ثابتة بساحة محافظة دمشق

بدوره أوضح معاون محافظ دمشق للإدارة المحلية والبيئة ‏مصعب بدوي، أنه جرى وضع محطة رصد ثابتة في ساحة ‏المحافظة بدمشق.‏

وأشار إلى أنه سيتم تجهيز مجموعة من المحطات المتنقلة بين ‏نحو 20 نقطة داخل المدينة تركز على المناطق ذات الازدحام ‏المروري العالي، وأخرى ذات حركة مرورية منخفضة وفي ‏مناطق انتشار مساحات خضراء للحصول على قياسات شاملة ‏تعكس الواقع البيئي.‏

بينات تجمع على مدار الساعة

وأكد بدوي أن البيانات ستجمع يومياً وعلى مدار الـ 24 ساعة، ‏ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من البرنامج بدمشق ‏نحو 6 أشهر، وبعد انتهاء هذه الفترة ستبقى محطتان ثابتتان ‏للمراقبة الدائمة لمتابعة جودة الهواء.‏

من جانبه أوضح المسؤول الفني والتشغيلي عن المحطات ‏المخبرية بوزارة الإدارة المحلية محمد بصل، أنه تم رفد المحطة ‏بساحة المحافظة بفريق فني متخصص من الوزارة، مبيناً أن باقي ‏المحطات المتنقلة تقيس جودة الهواء في كل نقطة لمدة 20 ‏يوماً، وتعد تقارير دورية لكل موقع، وتقريراً نهائياً شاملاً بنهاية ‏المرحلة الأولى.‏

وبين بصل أنه يجري حالياً تحضير المحطات المخبرية في ‏المحافظات، لتكون ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، ومنها ‏محطة ثابتة في حلب وأخرى متنقلة بريف دمشق، وذلك لضمان ‏تغطية أفضل على مستوى سوريا.‏

ويشمل البرنامج رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون، ‏أكاسيد الأزوت، الكبريت، الجسيمات العالقة (‏PM10‌‏) والمعادن ‏الثقيلة، والضجيج، وفقاً للمواصفة القياسية السورية ومعايير ‏منظمة الصحة العالمية.‏