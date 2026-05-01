انطلاق المؤتمر العلمي السنوي لأطباء التخدير في دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لعام 2026، بعنوان “التخدير في الحالات الحرجة”، الذي تنظمه جمعية الأطباء المخدرين السوريين ورابطة اختصاصيي التخدير وتسكين الألم، بالتعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري)، وتحت رعاية وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وذلك على مدرج المشفى الوطني الجامعي بدمشق

ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين، ومناقشة أحدث المستجدات والتحديات في مجال التخدير والعناية بالحالات الحرجة، بما يسهم في رفع مستوى الممارسة الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ويركز المؤتمر على محاور حيوية ومتخصصة عدة، تشمل واقع أطباء التخدير، ومعايير السلامة، والحروق، والسوائل والشوارد، وقضايا التخدير خارج غرفة العمليات في الحالات الطارئة، واستخدام تقنية الأمواج فوق الصوتية في دعم الحياة المتقدم.

حلول مشتركة

وأكد وزير الصحة مصعب العلي في كلمة له، على أهمية المؤتمر في جمع الخبرات الطبية وتطوير مهارات اختصاص التخدير، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في دعم أطباء التخدير أمام التحديات التي تواجه واقع عملهم، والنقص الذي تشهده العديد من المحافظات، الأمر الذي يفرض تحديات مباشرة على تقديم الخدمات الطبية.

وبين الوزير العلي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها منح اختصاصات التخدير والطب الشرعي والطب النفسي ميزات خاصة بهدف تشجيع الأطباء على التوجه إليها، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات والكوادر الطبية ولا سيما في دعم المشافي العامة وتأمين الكوادر اللازمة لها.

وأكد الوزير العلي أن الوزارة مستمرة في جهود تطوير الرعاية الصحية بما يحقق أفضل خدمة ممكنة للمريض، مشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية ذات التطبيقات العملية في تأهيل الأطباء المقيمين وفتح آفاق مستقبلية أمامهم، بما يسهم في خدمة المجتمع.

ولفت الوزير العلي إلى وجود تحسن نسبي في واقع التجهيزات الطبية، حيث تم تزويد عدد من المشافي بأجهزة حديثة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الجهود مستمرة للارتقاء بجميع المشافي لتكون نموذجاً متكاملاً في تقديم الخدمات الصحية، معتبراً أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوات أولية على طريق التطوير.

دعم الرعاية الطبية المتقدمة

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أهمية هذا الاختصاص في دعم الرعاية الطبية المتقدمة، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع جاهزية المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات الحرجة، موضحاً أن التخدير في الحالات الحرجة يمثّلُ أحد أكثر المجالات الطبية دقةً وحساسيةً، لما يتطلّبه من كفاءة علمية عالية، وسرعة في اتخاذ القرار، وتنسيق متكامل بين الفرق الطبية.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تنظر بتقدير إلى هذا الحراك العلمي، لما يمثله من نموذج للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية والقطاع الصحي، مؤكداً أن المؤتمرات العلمية الرصينة تسهم في رفع جودة التدريب الطبي، وتعزيز الممارسة السريرية الآمنة، وبناء وعي مهني أعمق لدى الأطباء المقيمين والكوادر التخصصية.

ولفت الوزيرُ الحلبي إلى أن المؤتمر يشكل منصّة علمية مهمة لتبادل الخبرات، ومواكبة المستجدات في اختصاص التخدير وتسكين الألم، وتطوير برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية، ويرتقي بمستوى الأداء المهني في المشافي والمؤسسات التعليمية والاستشفائية.

وقف استنزاف الكفاءات البشرية

من جانبه، أكد رئيس رابطة أطباء التخدير وتدبير الألم السورية ورئيس المؤتمر فواز الهلال، أن تطوير واقع اختصاص التخدير يبدأ أساساً من وقف استنزاف الكفاءات البشرية، معتبراً أن الخسارة في الكوادر لا يمكن تعويضها، بخلاف المعدات والبنى التحتية التي يمكن إعادة تأهيلها أو استبدالها، حتى في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الطبية من تضرر المشافي ووسائل النقل والإسعاف والأجهزة.

دعم الواقع المهني

بدورها، بينت المدير الإداري في المشفى الوطني الجامعي هند القباني أن هذا الاختصاص يعاني من نقص في الكوادر، ما يجعل انعقاد مثل هذه المؤتمرات ضرورة لدعم الواقع المهني وتطويره، مبينة أن الهدف من المؤتمر تبادل الخبرات العلمية والعملية، ورفع مستوى الأداء لدى الكوادر الطبية.

ضمان سلامة المريض

من جهتها، أوضحت رئيس جمعية أطباء التخدير السورية ورئيس قسم التخدير في مشفى الزهراوي الدكتورة زبيدة شموط، أن عدد المسجلين في المؤتمر بلغ نحو 120 طبيباً بين مقيم واختصاصي، وهو رقم جيد في ظل النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير في البلاد.

وبينت شموط أن اختصاص التخدير من الاختصاصات الصعبة والمعقدة، كونه يتعامل مع مرضى في حالات حرجة وغير قادرين على التعبير عن حالتهم، ويتطلب متابعة دقيقة للمضاعفات المحتملة أثناء العمليات الجراحية، ما يجعل مسؤولية طبيب التخدير كبيرة ومباشرة في ضمان سلامة المريض.

ويرافق المؤتمر معرض لشركات الأدوية والتجهيزات الطبية، بما يساهم في الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في التخدير.

يذكر أن جمعية الأطباء المخدرين السوريين هي هيئة علمية ومهنية، تأسست عام 1964 بدمشق، بعدد 25 طبيب تخدير، تهدف إلى رفع المستوى العلمي والمسلكي لأطباء التخدير، وتنمية التعاون بينهم، وتعزيز رعاية المرضى، وتأمين الخدمات الطبية ورفع الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.