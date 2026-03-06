5 مباريات اليوم في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز أبرزها لقاء القمة بين أهلي حلب والوحدة

محافظات-سانا

تتصدر مباراة القمة بين أهلي حلب والوحدة، مباريات اليوم من الدوري الممتاز لكرة القدم ضمن الجولة الـ 12 للمسابقة.

ويسعى أهلي حلب لتحقيق الفوز للاستمرار بالصدارة، عندما يلتقي منافسه الوحدة الوصيف، وذلك في ملعب الحمدانية بحلب عند الساعة الثالثة ظهراً، حيث يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 28 نقطة، يليه الوحدة ب25 نقطة.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، يلتقي اليوم أيضاً عند الساعة الثالثة حمص الفداء مع جبلة في ملعب الفيحاء بدمشق، والطليعة مع أمية في ملعب حماة البلدي، أما الفتوة فيستضيف الجيش في ملعب دير الزور البلدي.

ويلتقي تشرين فريق الشعلة في ملعب اللاذقية البلدي عند الساعة العاشرة مساء.

وتختتم منافسات الجولة الـ 12 غداً، بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.

وكانت مباريات المرحلة انطلقت أمس، وشهدت فوز دمشق الأهلي على الحرية بهدفين مقابل هدف، وحطين على خان شيخون بهدف دون رد.