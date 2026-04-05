الأمن الداخلي يلقي القبض على متورطين بالاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بدمشق

دمشق-سانا

ألقت وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض على “م.ص” و “ش.ع”، اللذين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بدمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنها باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وفقاً للأصول المتبعة.

وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان أول أمس موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، مشددةً على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتعد رمزاً للعلاقات بين الدول والشعوب.

photo 2 2026 04 05 21 21 09 الأمن الداخلي يلقي القبض على متورطين بالاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بدمشق
photo 1 2026 04 05 21 21 09 الأمن الداخلي يلقي القبض على متورطين بالاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك