الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

YEyOhbO35y 1793187570 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) يبقي أسعار الفائدة دون تغيير-صحيفة الشرق

واشنطن-سانا‏

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، ‏اليوم الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة، في قرار جاء متوافقاً مع ‏توقعات الأسواق، وسط استمرار الضغوط التضخمية وترقب بيانات اقتصادية إضافية.‏

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فقد صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية عشرة أصوات ‏مقابل صوتين لمصلحة تثبيت الفائدة.‏

ويأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة خلال أيلول الماضي، ‏وزيادة أسعار المنتجين بنسبة 1.3 بالمئة، بالتزامن مع استمرار ضغوط الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.‏

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع، في 16 أيلول الماضي، سعر الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل النطاق المستهدف من 3.50 إلى 3.75 بالمئة إلى ‌‏3.75 و4 بالمئة، في أول زيادة منذ تموز 2023، بهدف مواجهة استمرار التضخم فوق ‌‏2  بالمئة.‏

ارتفاع الطلب العالمي على الغاز في 2026 وأوروبا تستعد لأكبر واردات في تاريخها
تركيا والسعودية توقعان بروتوكولاً لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين
التوترات في الخليج العربي تدفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع
أسعار الذهب تنخفض 350 ليرة في السوق السورية
الأسهم الأمريكية تهوي متأثرة بمخاوف التضخم وتهديدات ترامب لإيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك