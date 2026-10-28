الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

واشنطن-سانا‏

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، ‏اليوم الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة، في قرار جاء متوافقاً مع ‏توقعات الأسواق، وسط استمرار الضغوط التضخمية وترقب بيانات اقتصادية إضافية.‏

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فقد صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية عشرة أصوات ‏مقابل صوتين لمصلحة تثبيت الفائدة.‏

ويأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة خلال أيلول الماضي، ‏وزيادة أسعار المنتجين بنسبة 1.3 بالمئة، بالتزامن مع استمرار ضغوط الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.‏

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع، في 16 أيلول الماضي، سعر الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل النطاق المستهدف من 3.50 إلى 3.75 بالمئة إلى ‌‏3.75 و4 بالمئة، في أول زيادة منذ تموز 2023، بهدف مواجهة استمرار التضخم فوق ‌‏2 بالمئة.‏