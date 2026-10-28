الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

واشنطن-سانا
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، وسط استمرار الضغوط التضخمية وترقب بيانات اقتصادية إضافية.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فقد صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين لمصلحة تثبيت الفائدة.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة خلال أيلول الماضي، وزيادة أسعار المنتجين بنسبة 1.3 بالمئة، بالتزامن مع استمرار ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع، في 16 أيلول الماضي، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل النطاق المستهدف من 3.50 إلى 3.75 بالمئة إلى 3.75 و4 بالمئة، في أول زيادة منذ تموز 2023، بهدف مواجهة استمرار التضخم فوق 2 بالمئة.