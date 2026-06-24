تراجع الأسهم الأمريكية بضغط من خسائر شركات أشباه الموصلات

واشنطن-سانا
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على تراجع، حيث هبط مؤشرا ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، متأثرين بخسائر أسهم شركات أشباه الموصلات، في حين أنهى المؤشر داو جونز الصناعي تداولاته على انخفاض طفيف.
وذكرت رويترز أنه وفق بيانات أولية هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 108.42 نقاط، أو 1.45 بالمئة، إلى 7364.37 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 578.76 نقطة، بما يعادل 2.21 بالمئة، إلى 25587.84 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 44.67 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 51665.32 نقطة.
وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سجلت يوم الإثنين الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، ما أدى حينها إلى تراجع المخاوف من التضخم مع انخفاض أسعار النفط الخام.