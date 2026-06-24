تراجع الأسهم الأمريكية بضغط من خسائر شركات أشباه الموصلات

واشنطن-سانا‏

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على تراجع، حيث هبط مؤشرا ‏ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوياتهما في أكثر من ‏أسبوع، متأثرين بخسائر أسهم شركات أشباه الموصلات، في حين أنهى ‏المؤشر داو جونز الصناعي تداولاته على انخفاض طفيف.

وذكرت رويترز أنه وفق بيانات أولية هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‏عند الإغلاق 108.42 نقاط، أو 1.45 بالمئة، إلى 7364.37 نقطة، وتراجع ‏المؤشر ناسداك المجمع 578.76 نقطة، بما يعادل 2.21 بالمئة، إلى ‌‏25587.84 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 44.67 نقطة، ‏أو 0.09 بالمئة، إلى 51665.32 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سجلت يوم الإثنين الماضي ‏ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي ‏لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، ما أدى حينها ‏إلى تراجع المخاوف من التضخم مع انخفاض أسعار النفط الخام.‏

‏ ‏