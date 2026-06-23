الدولار يرتفع وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية وانتعاش أسعار النفط

هونغ كونغ-سانا‏

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع استعداد المتعاملين لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‏المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة وانتعاش أسعار النفط بعد خسائر حادة، في حين اقترب ‏الين من أدنى مستوى منذ 40 سنة.‏

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ‏العملات تشمل الين واليورو ارتفع بشكل طفيف إلى 101.01، وهو مستوى ليس بعيداً ‏عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 101.13، الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي.‏

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بعد القفزة التي شهدتها أمس الإثنين، إذ ‏حوم عائد السندات لأجل سنتين شديدة التأثر بأسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوى في ‌‏16 شهراً، في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من هذا العام.‏

وقال سيم موه سيونغ، محلل العملات الأجنبية لدى أو.سي.بي.سي: “يستقر الدولار وسط ‏ارتفاع العائدات وتوقعات التشديد النقدي في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي”، مع ‏تزايد التقلبات بسبب محدودية التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي.‏