الدولار يرتفع وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية وانتعاش أسعار النفط

هونغ كونغ-سانا
ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع استعداد المتعاملين لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة وانتعاش أسعار النفط بعد خسائر حادة، في حين اقترب الين من أدنى مستوى منذ 40 سنة.
وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو ارتفع بشكل طفيف إلى 101.01، وهو مستوى ليس بعيداً عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 101.13، الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي.
وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بعد القفزة التي شهدتها أمس الإثنين، إذ حوم عائد السندات لأجل سنتين شديدة التأثر بأسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهراً، في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال سيم موه سيونغ، محلل العملات الأجنبية لدى أو.سي.بي.سي: “يستقر الدولار وسط ارتفاع العائدات وتوقعات التشديد النقدي في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي”، مع تزايد التقلبات بسبب محدودية التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي.