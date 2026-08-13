الأسهم الأوروبية تغلق دون تغير وسط ترقب بيانات التضخم

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس دون تغير يذكر، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، فيما ضغط انخفاض أسعار السلع الأولية على أسهم شركات الطاقة والتعدين.

وذكرت رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق عند 659.24 نقطة دون تغير يذكر، متراجعاً عن أعلى مستوياته التي سجلها في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر الفرعي لشركات الطاقة 0.8 بالمئة، فيما قاد قطاع الموارد الأساسية خسائر القطاعات، منخفضاً نحو ثلاثة بالمئة، في أكبر تراجع له منذ أكثر من شهر، متأثراً بانخفاض أسعار المعادن النفيسة والنحاس.

في المقابل، حدت مكاسب قطاعي الأغذية والمشروبات والاتصالات من خسائر المؤشر، بارتفاعهما 1.3 بالمئة وواحداً بالمئة على التوالي.

وارتفع سهم “ميرسك” بمقدار 9.4 بالمئة بعد إعلان شركة الشحن الدنماركية تحقيق أرباح فاقت التوقعات، فيما تصدر سهم “آدين” المكاسب على مؤشر “ستوكس 600” بارتفاعه 16.4 بالمئة، بعد أن رفعت شركة المدفوعات الهولندية توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية.

في المقابل، هبط سهم “سويسكوت” بمقدار 14 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، بعد أن جاءت نتائج الشركة المتخصصة في الخدمات المالية والتداول دون التوقعات خلال النصف الأول من العام.

وتترقب الأسواق يوم غد الجمعة صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.