وصول باخرة تحمل 45 ألف طن قمح إلى مرفأ طرطوس وبدء نقل 10 آلاف طن بالقطار إلى دمشق وحمص

طرطوس-سانا

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء الباخرة “إينيسا” محمَّلةً بنحو 45 ألف طن من القمح، وذلك في إطار خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وبين معاون مدير فرع طرطوس للسكك الحديدية نضال عبد القادر في تصريح لمراسل سانا، أنه فور وصول الباخرة باشرت كوادر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في طرطوس نقل قرابة 10 آلاف طن من حمولة الباخرة عبر السكك الحديدية إلى صوامع الناصرية بدمشق وشنشار في حمص.

ولفت إلى التنسيق الدائم مع إدارة مرفأ طرطوس والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى وجود دائرة للتسويق تتبع للسكك ضمن المرفأ، موضحاً أنه بالنسبة للقمح والحمولات، يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب لنقلها بناءً على الكميات، وتخديم أماكن الصوامع بالسكك الحديدية.

وأشار إلى أن النقل بالسكك يضمن سرعة توريد كميات كبيرة، إضافة إلى تخفيف الضغط عن شبكات الطرق البرية، وتخفيض نفقات الشحن مقارنة بالسيارات الشاحنة.

يُذكر أن النقل عبر السكك الحديدية يأتي ضمن جهود حكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان وصوله إلى الصوامع بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك