الأسهم اليابانية تنهي التعاملات مرتفعة بفضل قطاع الرقائق الإلكترونية

طوكيو-سانا

أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع، وصعد المؤشر توبكس لمستوى قياسي جديد مع مكاسب حققتها أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، فيما ساهمت التوقعات القوية لأرباح الشركات المحلية أيضاً في تحسين معنويات المستثمرين.

وذكرت وكالة “رويترز” أنّ المؤشر نيكي ارتفع 1.16 بالمئة إلى 68308.59 نقاط، وتقدم توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 4176.04 نقطة مواصلاً مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي.

وختم المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك التعاملات على ارتفاع أمس الأربعاء، مدعومين بالنتائج الفصلية الإيجابية لشركة كورويف وغيرها العاملة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين عززت بيانات التضخم المعتدلة التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي” البنك المركزي الأميركي” على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في أيلول.

كما صعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 2.5 بالمئة.

وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية: “عندما يرتفع المؤشر فيلادلفيا تتبعه الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وتعد شركة أدفانتست مثالاً على ذلك اليوم”.

وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.02 بالمئة، وصعد سهم إيبيدن الموردة لشركة إنفيديا 5.27 بالمئة.

فيما قفز سهم توبان هولدنغز 10.78 بالمئة ليصبح الأفضل أداء من حيث النسبة المئوية على نيكي، بعد أن أعلنت شركة الطباعة والتغليف أن صافي أرباحها في الربع الأول زاد بأكثر من المثلين مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت أسهم البنوك، بصعود سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية بنحو ثلاثة بالمئة لكل منهما.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 بالمئة وانخفض 32 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.