أدوبي تدمج مساعد “Firefly” المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات التصميم

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أدوبي” (Adobe) عن دمج مساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي “Firefly” ضمن تطبيقات “Creative Cloud”، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمل الإبداعي وتبسيط العمليات داخل المنصة، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة عبر الأوامر النصية دون الحاجة إلى استخدام الأدوات التقليدية بشكل كامل.

وذكرت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس، أن المساعد الجديد يمكّن المستخدمين من إدارة عناصر التصميم، وتنظيم ملفات الفيديو، وإعادة ترتيب الطبقات داخل المشاريع، بشكل مباشر عبر أوامر نصية داخل التطبيقات المختلفة.

وأضافت “أدوبي”: إنها أطلقت مجموعة من الميزات الجديدة ضمن منظومتها، من أبرزها ميزة “Elements” التي تتيح حفظ العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها، وميزة “Projects” المخصصة لتعزيز التعاون بين فرق العمل، إضافة إلى إمكانية إنشاء حزم تصميم متكاملة للعلامات التجارية اعتماداً على الأوصاف النصية.

وأشارت الشركة إلى أن النماذج التوليدية المستخدمة في منصة “Firefly” جرى تدريبها على محتوى مرخّص وقاعدة بيانات “Adobe Stock”، بما يضمن إمكانية استخدام المخرجات في المشاريع التجارية مع تقليل المخاوف المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية “أدوبي” لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدواتها الإبداعية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتسهيل سير العمل للمستخدمين الأفراد وفرق العمل، مع الحفاظ على معايير الأمان والحقوق الرقمية.