تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تطال الاقتصاد البريطاني ‏

لندن-سانا‏

سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.1 بالمئة في نيسان الماضي، في أول تراجع ‏شهري له منذ آب من العام الماضي، إذ وجّه إلغاء عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى ‏في منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ضربةً قوية لقطاع ‏الترفيه البريطاني.‏

وتُمثّل هذه البيانات أولى العلامات الواضحة على تأثر النمو الاقتصادي البريطاني ‏بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن ناتج قطاع الخدمات ‏تراجع 0.2 بالمئة في نيسان، متأثراً بأداء شركات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إلى ‏جانب قطاعي الفنون والترفيه. ‏

وأشار مسؤول في المكتب إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء الفعاليات الرياضية في الشرق ‏الأوسط ألحق أضراراً بالغة بشركات بريطانية ذات صلة.‏

وارتفع ناتج الصناعات التحويلية 0.4 بالمئة خلال الشهر ذاته، مدعوماً بزيادة إنتاج ‏الأدوية الذي يشهد عادةً تقلبات كبيرة، ما أسهم في تعويض جزء من خسائر قطاع ‏الخدمات.‏

وعلى أساس ربعي، جاء الناتج في الأشهر الثلاثة المنتهية بنيسان أعلى بـ0.7 بالمئة ‏مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.‏

يشار إلى أن “المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية” حذر أواخر نيسان ‏الماضي من أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية تتسبب ‏في اقتطاع 35 مليار جنيه إسترليني من اقتصاد المملكة المتحدة، وأن استمرار الصراع ‏لفترة طويلة قد يدفع البلاد إلى الدخول في حالة ركود خلال النصف الثاني من العام ‏الجاري”.‏