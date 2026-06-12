تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تطال الاقتصاد البريطاني ‏

لندن-سانا
سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.1 بالمئة في نيسان الماضي، في أول تراجع شهري له منذ آب من العام الماضي، إذ وجّه إلغاء عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى في منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ضربةً قوية لقطاع الترفيه البريطاني.
وتُمثّل هذه البيانات أولى العلامات الواضحة على تأثر النمو الاقتصادي البريطاني بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن ناتج قطاع الخدمات تراجع 0.2 بالمئة في نيسان، متأثراً بأداء شركات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.
وأشار مسؤول في المكتب إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط ألحق أضراراً بالغة بشركات بريطانية ذات صلة.
وارتفع ناتج الصناعات التحويلية 0.4 بالمئة خلال الشهر ذاته، مدعوماً بزيادة إنتاج الأدوية الذي يشهد عادةً تقلبات كبيرة، ما أسهم في تعويض جزء من خسائر قطاع الخدمات.
وعلى أساس ربعي، جاء الناتج في الأشهر الثلاثة المنتهية بنيسان أعلى بـ0.7 بالمئة مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.
يشار إلى أن “المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية” حذر أواخر نيسان الماضي من أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية تتسبب في اقتطاع 35 مليار جنيه إسترليني من اقتصاد المملكة المتحدة، وأن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يدفع البلاد إلى الدخول في حالة ركود خلال النصف الثاني من العام الجاري”.