صندوق التنمية السوري وبعثة الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير برامج التمكين الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوان رسلان مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، مسارات التعاون المشترك ودعم جهود التنمية في سوريا وتطوير برامج التمكين الاقتصادي، وذلك في مقر الصندوق بدمشق.

وأوضح الصندوق في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ركز على تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير برامج التمكين الاقتصادي ودعم العائدين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص بتنمية الطاقة الريفية والإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة تنطلق من بناء شراكات إستراتيجية فاعلة قادرة على إحداث تغيير ملموس ومؤثر على أرض الواقع.

كما ناقش الجانبان التحديات المالية المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في أوروبا وسبل تسهيل تبرعات المغتربين، مع استعراض خيارات تضمن الشفافية وسهولة التحويلات المالية.

وفيما يخص ملف المتابعة والتقييم، أكد رسلان التزام الصندوق بالرقابة الشاملة على المشاريع المنفذة، والتوجه نحو الاستعانة بجهات رقابية لضمان الموضوعية، بالتوازي مع بناء قدرات داخلية لتعزيز جودة التنفيذ.

التنسيق وتبادل المعلومات

وأشار أونماخت إلى أن هذه الزيارة تمثل اعترافاً بالجهود المبذولة من قبل الصندوق وبأهمية مشاريع الاتحاد الأوروبي في سوريا، مشيراً إلى أن التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات السورية والأوروبية بمختلف مكوناتها المؤسسية والمجتمعية يعد ركيزة أساسية لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.

يُذكر أن صندوق التنمية السوري أُطلق في الرابع من شهر أيلول الماضي، وتشمل مصادره المالية التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.