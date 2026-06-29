الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط

1542653.jpeg الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

يتجه الدولار، اليوم الإثنين، لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له في نحو عام، مدعوماً بتزايد التوقعات برفع الفدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، فيما يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ووفقاً لشبكة (سي إن بي سي) استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.34 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته في 13 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وارتفع الدولار خلال الشهر الجاري أمام جميع العملات الرئيسية، محققاً أقوى مكاسبه مقابل عملات دول إسكندنافيا وأستراليا ونيوزيلندا، التي تراجعت بنسب تراوحت بين 4.7% و7%.

ويتجه الدولار لتسجيل مكاسب شهرية بنحو 2.5% خلال حزيران، في أكبر ارتفاع شهري له منذ تموز 2025.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1399 دولار، بعدما لامس أدنى مستوياته أمام الدولار في 13 شهراً خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية تبلغ 2.4%.

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.321 دولار، وكذلك الين الياباني عند 161.83 دولاراً، بينما ارتفع الفرنك السويسري لليوم الثالث على التوالي إلى 0.8092 مقابل الدولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأميركي الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وتشير تسعيرات أسواق المال حالياً إلى توقع رفع معدلات الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري، مع احتمال يقارب 50% لتنفيذ زيادة ثانية.

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