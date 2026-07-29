ارتفاع أسعار الذهب عقب قرار “الاحتياطي الأمريكي” تثبيت أسعار الفائدة

عواصم-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء بأكثر من واحد بالمئة، معوّضةً الخسائر التي سجلها المعدن الأصفر في وقت سابق اليوم، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” تثبيت أسعار الفائدة القياسية.



وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 4076.41 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بحلول الساعة 2:16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار التثبيت.



وتراجعت في وقت سابق اليوم أسعار الذهب، قبيل قرار المركزي الأمريكي، حيث وصل السعر إلى 4020.69 دولاراً للأوقية “الأونصة”.



ويرتبط أداء المعدن الأصفر عالمياً بشكل وثيق بالسياسات النقدية الأمريكية، حيث يؤدي تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها إلى دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كأداة آمنة للتحوط ضد التقلبات المالية.