الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع أسعار النفط جراء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من تجدد ضغوط التضخم، قبيل انطلاق موسم جديد لإعلان نتائج أعمال الشركات.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.2 بالمئة إلى 640.45 نقطة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر أسهم شركات الطاقة 1.4 بالمئة مدعوماً بصعود أسعار النفط، في حين تراجع مؤشر قطاع السفر والسياحة 1.3 بالمئة.
وتصدر سهم شركة رايان إير قائمة الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما هوى 4.6 بالمئة، إثر إعلان شركة الطيران منخفض التكلفة تراجع أرباحها في الربع الأول 34 بالمئة، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار التذاكر.
وفي المقابل، صعد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الفرعي 0.4 بالمئة، قبيل صدور نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، التي قد توفر دفعة جديدة للارتفاعات المدفوعة بالتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير.
ودخلت الضربات الأمريكية على إيران يومها التاسع، بالتزامن مع تزايد المخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز، عقب ورود تقارير عن تعطل ناقلتي نفط، ما دفع سعر خام برنت إلى تجاوز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ شهر.