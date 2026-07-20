الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم

لندن-سانا‏

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تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع أسعار النفط جراء التصعيد بين الولايات المتحدة ‏وإيران، ما أثار مخاوف من تجدد ضغوط التضخم، قبيل انطلاق موسم جديد لإعلان نتائج أعمال الشركات. ‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.2 بالمئة إلى 640.45 نقطة بحلول الساعة 07:03 ‏بتوقيت غرينتش.‏

وارتفع مؤشر أسهم شركات الطاقة 1.4 بالمئة مدعوماً بصعود أسعار النفط، في حين تراجع مؤشر قطاع السفر والسياحة ‌‏1.3 بالمئة.‏

وتصدر سهم شركة رايان إير قائمة الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما هوى 4.6 بالمئة، إثر إعلان شركة ‏الطيران منخفض التكلفة تراجع أرباحها في الربع الأول 34 بالمئة، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار ‏التذاكر.‏

وفي المقابل، صعد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الفرعي 0.4 بالمئة، قبيل صدور نتائج أعمال شركات التكنولوجيا ‏الأمريكية الكبرى، التي قد توفر دفعة جديدة للارتفاعات المدفوعة بالتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ‏

وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات ‏واسعة بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير.‏

ودخلت الضربات الأمريكية على إيران يومها التاسع، بالتزامن مع تزايد المخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز، ‏عقب ورود تقارير عن تعطل ناقلتي نفط، ما دفع سعر خام برنت إلى تجاوز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ شهر. ‏



