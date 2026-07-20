قادة دول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

فريتاون-سانا
وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التي عقدت أمس الأحد في فريتاون عاصمة سيراليون.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس سيراليون والرئيس الحالي للمجموعة جوليوس مادا بيو قوله: “وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب إفريقيا والمغرب”، مضيفاً: “لا تتفاجؤوا عندما يصل الغاز إليكم”.
وأوضح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المغرب، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة، في بيان مشترك، أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية، وتعزيز تكامل أسواق الطاقة الإفريقية، وإنشاء ممر تنموي جديد يصل غرب إفريقيا ومنطقة الساحل بالمغرب وأوروبا.
وأشار البيان إلى أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس شركة خاصة بالمشروع تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنابيب الغاز مقرها أبوجا، تمهيداً لجذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
ومن المقرر، أن يمتد خط الأنابيب لنحو ستة آلاف كيلومتر، عابراً 13 دولة على طول الساحل الأطلسي لإفريقيا، لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب، قبل ربطه بخط أنابيب المغرب-أوروبا.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 27 مليار دولار، فيما يتوقع بدء أعمال البناء عام 2028، على أن تصل أولى شحنات الغاز بحلول عام 2031.