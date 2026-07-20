قادة دول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

فريتاون-سانا‏

وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة المجموعة ‏الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التي عقدت أمس الأحد في فريتاون عاصمة سيراليون.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس سيراليون والرئيس الحالي للمجموعة جوليوس مادا بيو قوله: “وقعنا اتفاقية خط أنابيب ‏الغاز بين غرب إفريقيا والمغرب”، مضيفاً: “لا تتفاجؤوا عندما يصل الغاز إليكم”.‏

وأوضح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المغرب، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة، في بيان ‏مشترك، أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية، وتعزيز تكامل أسواق ‏الطاقة الإفريقية، وإنشاء ممر تنموي جديد يصل غرب إفريقيا ومنطقة الساحل بالمغرب وأوروبا.‏

وأشار البيان إلى أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس شركة خاصة بالمشروع تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، وإنشاء هيئة ‏عليا لخط أنابيب الغاز مقرها أبوجا، تمهيداً لجذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.‏

ومن المقرر، أن يمتد خط الأنابيب لنحو ستة آلاف كيلومتر، عابراً 13 دولة على طول الساحل الأطلسي لإفريقيا، لنقل الغاز ‏النيجيري إلى المغرب، قبل ربطه بخط أنابيب المغرب-أوروبا.‏

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 27 مليار دولار، فيما يتوقع بدء أعمال البناء عام 2028، على أن تصل أولى شحنات الغاز ‏بحلول عام 2031.‏