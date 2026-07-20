الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم‎ ‎

واشنطن-سانا‏

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع عوائد الدولار وتجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، بعد ‏صعود أسعار النفط جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وتلميحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ‏إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4000.55 دولار للأوقية، بعدما سجل ‏الجمعة الماضي أدنى مستوى له خلال أسبوعين، منهياً تعاملات الأسبوع على خسارة بلغت 2.5 بالمئة.‏

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3 بالمئة إلى 4005.9 دولارات للأوقية.‏

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وجاء انخفاض المعدن الأصفر بالتزامن مع تجاوز سعر خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل، إثر ارتفاع أسعار النفط بنحو ‏ثلاثة بالمئة، ما عزز المخاوف من ارتفاع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.‏

‎ ‎وفي الأسواق الآسيوية، تباين أداء الأسهم في مستهل أسبوع حافل بإعلانات نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ‏تشكل اختباراً جديداً لثقة المستثمرين باستمرار الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.‏

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 56.42 دولاراً للأوقية، وزاد ‏البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1592.97 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1251.74 دولاراً للأوقية.‏