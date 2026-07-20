الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم‎ ‎

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع عوائد الدولار وتجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، بعد صعود أسعار النفط جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وتلميحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4000.55 دولار للأوقية، بعدما سجل الجمعة الماضي أدنى مستوى له خلال أسبوعين، منهياً تعاملات الأسبوع على خسارة بلغت 2.5 بالمئة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3 بالمئة إلى 4005.9 دولارات للأوقية.
وجاء انخفاض المعدن الأصفر بالتزامن مع تجاوز سعر خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل، إثر ارتفاع أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة، ما عزز المخاوف من ارتفاع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وفي الأسواق الآسيوية، تباين أداء الأسهم في مستهل أسبوع حافل بإعلانات نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تشكل اختباراً جديداً لثقة المستثمرين باستمرار الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 56.42 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1592.97 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1251.74 دولاراً للأوقية.