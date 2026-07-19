الاقتصاد و”الأغذية العالمي” يوقعان مذكرة لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا

photo 2 2026 07 20 00 50 20 الاقتصاد و"الأغذية العالمي" يوقعان مذكرة لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا

دمشق-سانا

وقع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ماريان وارد، مذكرة تفاهم، اليوم الأحد، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الفني والعملي بين الجانبين.

photo 3 2026 07 20 00 50 20 الاقتصاد و"الأغذية العالمي" يوقعان مذكرة لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا

وتأتي هذه المذكرة تأكيداً على تعزيز التنسيق المشترك بين الإدارة العامة للتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك وبرنامج الأغذية العالمي، وهي الثالثة بين الجانبين خلال ‏عام ونصف العام، تحت عنوان “الانتقال من تطوير المخابز إلى سد احتياجات الصوامع ‏والمطاحن”.

‏وتهدف المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع، وتبادل الخبرات، وتقييم الاحتياجات، وتنفيذ برامج مشتركة وفق الأولويات الوطنية، بما يعزز الشراكة في تطوير قطاع الغذاء والخبز، وفق القوانين والأنظمة النافذة في سوريا.

وأكد الحسن أن تجديد مذكرة التفاهم يمثل انتقالاً من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التنفيذ العملي، بعد نجاح التعاون المشترك خلال العام ونصف العام الماضيين في تحقيق نتائج ملموسة، كان أبرزها إنجاز ما بين 60 و70 بالمئة من أعمال تطوير قطاع المخابز بالتعاون مع الجهات الشريكة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير البنية التحتية لقطاع الحبوب والخبز، من خلال توسيع التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة، بما يسهم في رفع كفاءة المخابز والمطاحن والصوامع، وتحسين استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على تلبية احتياجات السوق المحلية، وفق أولويات التعافي الاقتصادي.

photo 5 2026 07 20 00 50 20 الاقتصاد و"الأغذية العالمي" يوقعان مذكرة لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا
photo 7 2026 07 20 00 50 20 الاقتصاد و"الأغذية العالمي" يوقعان مذكرة لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا
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