المؤشر الياباني نيكي يواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي

سجل المؤشر نيكي الياباني اليوم، الإثنين تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تأثر الإقبال على الأصول عالية المخاطر بفعل موجة بيع في أسواق السندات العالمية وتصاعد حالة التوتر في الشرق الأوسط.



وذكرت رويترز أن مؤشر نيكي انخفض 1.2 بالمئة إلى 60646.03 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة إلى 3824.46 نقطة.



يشار إلى أن تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، عرَّض أسعار العملات والمشتقات النفطية لارتفاعات جديدة، عكست حالة من القلق والتخبط على مستقبل الأسواق الاقتصادية العالمية.