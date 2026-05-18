المؤشر الياباني نيكي يواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي

2052058 المؤشر الياباني نيكي يواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي

طوكيو-سانا

سجل المؤشر نيكي الياباني اليوم، الإثنين تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تأثر الإقبال على الأصول عالية المخاطر بفعل موجة بيع في أسواق السندات العالمية وتصاعد حالة التوتر في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن مؤشر نيكي انخفض 1.2 بالمئة إلى 60646.03 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة إلى 3824.46 نقطة.

يشار إلى أن تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، عرَّض أسعار العملات والمشتقات النفطية لارتفاعات جديدة، عكست حالة من القلق والتخبط على مستقبل الأسواق الاقتصادية العالمية.

إطار تنظيمي جديد لتطوير عمل مجالس الأعمال السورية وتوسيع شبكتها إلى 62 مجلساً
سوق السمك في الرمل الجنوبي باللاذقية.. شريان اقتصادي يواجه تحديات خدمية
وفد هيئة الطاقة الذرية السورية يشارك في اجتماعات “آراسيا” في فيينا
منتجات منوعة وأسعار منافسة ضمن مهرجان التسوق “أهلاً بالعيد” في حمص
مباحثات سورية أردنية للتعاون الاقتصادي والاستثماري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك