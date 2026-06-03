مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط.. ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، في حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا تقدماً يذكر.

وذكر موقع سي إن بي سي الاقتصادي أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 1.2% إلى 97.15 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.3%، مسجلة 94.93 دولاراً للبرميل.

وحول أسعار الذهب تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 4487.2 دولاراً للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4%، مسجلاً 4463.42 دولاراً للأونصة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية” سنتكوم”، أعلنت أمس الثلاثاء، أن قواتها أحبطت هجمات صاروخية باليستية إيرانية، وأخرى بطائرات مسيّرة جرى إطلاقها باتجاه دول مجاورة في منطقة الخليج العربي.