تراجع أسعار النفط مع تقييم تأثير الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران

‏ ‏واشنطن-سانا‏

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح ‏وتقييم المخاطر الناجمة عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي ‏استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وهو ما أجج المخاوف من عودة الحرب ‏وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 24 سنتاً، أو ‌‏0.28 بالمئة، إلى 84.95 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة ‏لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.19 بالمئة إلى 79.45 ‏دولاراً للبرميل.‏

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وصعد خام برنت بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، فيما ظل ‏الخامان قريبين ⁠من أعلى مستوياتهما خلال شهر.‏

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وأظهرت بيانات شحن انخفاض عدد السفن التي مرت عبر مضيق هرمز ‏أمس الأربعاء، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على ‏الموانئ الإيرانية، كما أوضحت بيانات منصة كبلر أن سبع سفن عبرت ‏المضيق، انخفاضاً من 13 سفينة في اليوم السابق.‏

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فيما حذر محللو آي. إن. جي في مذكرة من أن تعطل الإمدادات عاد إلى ‌‏⁠الواجهة، في وقت تراجعت فيه مخزونات النفط التجارية الأمريكية إلى أدنى ‏مستوياتها منذ عام 2022، وإلى أدنى مستوى لها لهذه الفترة من العام منذ ‌‏2018.‏

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وبين المحللون أن المخاوف تكمن في أن تجدد تعطل إمدادات النفط يأتي في ‏وقت شهدت فيه السوق عمليات سحب كبيرة من المخزونات خلال الربع ‏الثاني، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات والمخاطر.‏

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