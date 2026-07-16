واشنطن-سانا
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وتقييم المخاطر الناجمة عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وهو ما أجج المخاوف من عودة الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 24 سنتاً، أو 0.28 بالمئة، إلى 84.95 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.19 بالمئة إلى 79.45 دولاراً للبرميل.
وصعد خام برنت بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، فيما ظل الخامان قريبين من أعلى مستوياتهما خلال شهر.
وأظهرت بيانات شحن انخفاض عدد السفن التي مرت عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، كما أوضحت بيانات منصة كبلر أن سبع سفن عبرت المضيق، انخفاضاً من 13 سفينة في اليوم السابق.
فيما حذر محللو آي. إن. جي في مذكرة من أن تعطل الإمدادات عاد إلى الواجهة، في وقت تراجعت فيه مخزونات النفط التجارية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، وإلى أدنى مستوى لها لهذه الفترة من العام منذ 2018.
وبين المحللون أن المخاوف تكمن في أن تجدد تعطل إمدادات النفط يأتي في وقت شهدت فيه السوق عمليات سحب كبيرة من المخزونات خلال الربع الثاني، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات والمخاطر.
تراجع أسعار النفط مع تقييم تأثير الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران
واشنطن-سانا