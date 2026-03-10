ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران شارفت على الانتهاء

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الحرب ضد إيران شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن القوات الأمريكية حققت تقدماً ميدانياً يتجاوز الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة مسبقاً.

وأوضح ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة “سي بي إس نيوز”، أن العمليات العسكرية أدت إلى تحييد القدرات الدفاعية الأساسية لإيران، وقال: إن الحرب ضد إيران انتهت إلى حد كبير، لافتاً إلى أن طهران ما عادت تملك قوة بحرية ولا اتصالات ولا قوة جوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى نجاح استهداف البرنامج النووي والقدرات الصاروخية البالستية الإيرانية.

وفيما يخص المسار الزمني للعملية العسكرية، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً، وسبقت بفارق واسع الإطار الزمني الأولي الذي كان قد حددته سابقاً للحرب على إيران بمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

كما أشار ترامب إلى طموحات أكبر لدى واشنطن تتمثل في إسقاط المنظومة الإيرانية والسيطرة على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة العالمية والنفط لافتاً إلى أن العمليات الحالية ركزت على تحييد القدرات الهجومية الإيرانية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، أنّ قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركاً ⁠مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ 28 من شباط الماضي، هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء على دول عربية وإقليمية في المنطقة.