لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الكويت تعرض نفطها للبيع إلى ‏المصافي الآسيوية

الكويت-سانا
بدأت الكويت عرض بيع نفطها الخام إلى المصافي الآسيوية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وذلك في أحدث إشارة إلى ظهور انفراجة في تدفقات النفط من منتجي الخليج العربي.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر قولهم: إن “ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من خام التصدير الرئيسي للكويت، المنقولة على متن ناقلتي نفط عملاقتين، يجري عرضها على مصاف في دول، من بينها الصين وكوريا الجنوبية”.
وأوضح التجار وفق الوكالة أن النفط يُعرض مباشرة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وليس عبر وسيط، مشيرين إلى أن الشحنات تجاوزت بالفعل مضيق هرمز، ويمكن تسليمها إلى الموانئ الآسيوية بسرعة دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط البيع.
وتعد هذه العروض أحدث مؤشر على أن حركة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها، وهو اتجاه تزامن مع زيادة التنسيق الأمريكي لعبور الناقلات، ومع ذلك ما زالت التدفقات أقل بكثير من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.