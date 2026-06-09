لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الكويت تعرض نفطها للبيع إلى ‏المصافي الآسيوية

الكويت-سانا‏

بدأت الكويت عرض بيع نفطها الخام إلى المصافي الآسيوية للمرة ‏الأولى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وذلك في ‏أحدث إشارة إلى ظهور انفراجة في تدفقات النفط من منتجي الخليج ‏العربي‎.‎

وذكرت وكالة “بلومبرغ” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن تجار مطلعين على ‏الأمر قولهم: إن “ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من خام التصدير ‏الرئيسي للكويت، المنقولة على متن ناقلتي نفط عملاقتين، يجري ‏عرضها على مصاف في دول، من بينها الصين وكوريا الجنوبية”.

وأوضح التجار وفق الوكالة أن النفط يُعرض مباشرة من قبل مؤسسة البترول ‏الكويتية، وليس عبر وسيط، مشيرين إلى أن الشحنات تجاوزت بالفعل ‏مضيق هرمز، ويمكن تسليمها إلى الموانئ الآسيوية بسرعة دون ‏تقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط البيع‎.‎

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وتعد هذه العروض أحدث مؤشر على أن حركة تدفقات النفط عبر ‏مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها، وهو اتجاه تزامن مع زيادة ‏التنسيق الأمريكي لعبور الناقلات، ومع ذلك ما زالت التدفقات أقل ‏بكثير من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب‎.‎