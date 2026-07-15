ارتفاع طفيف في أسعار النفط بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات مساء اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات المخزونات الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، في حين تجاهلت السوق إلى حدّ كبير تأثير موجة الضربات العسكرية الأمريكية الجديدة على مواقع إيرانية، الهادفة إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.



وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت عند التسوية بمقدار 22 سنتاً وبنسبة 0.26 بالمئة لتبلغ 84.95 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً وبنسبة 0.33 بالمئة لتصل إلى 79.60 دولاراً للبرميل.



وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت في وقت سابق بانخفاض مخزونات الخام بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.6 ملايين برميل، ما يشير وفق محللين إلى اتجاه الإمدادات نحو الاستقرار بدلاً من التراجع.