أسهم أوروبا تتراجع وسط تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

لندن-سانا



بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض، جراء الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي بعد تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات ‌المتحدة وإيران وقيام الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، ما أثار قلق المستثمرين.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.3 بالمئة إلى 639.29 نقطة بحلول الساعة 07.02 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة الماضي أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر نيسان.



وأعاد التصعيد الأحدث في الصراع طرح تساؤلات بشأن جدوى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي استهدف استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتهيئة الأجواء لمزيد من المفاوضات.



وارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة، ما عزز مكاسب أسهم قطاع الطاقة على المؤشر لترتفع 1.6 بالمئة.



ويترقب المستثمرون كذلك موسم إعلان نتائج الأعمال، بحثاً عن ‌مؤشرات ⁠على قدرة نتائج الشركات على دعم الأسهم، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الذي يواجه خطر التقييمات المبالغ فيها.



وتعرض قطاع التكنولوجيا إلى ضغوط، اليوم الإثنين، إذ تراجع 1.2 بالمئة مقتفياً أثر خسائر أسهم ⁠شركات التكنولوجيا في آسيا، عقب الإدراج الأولي لأسهم شركة إس. كيه هاينكس الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك يوم الجمعة الماضي، وقفز سهم الشركة، ⁠التي تعتبر أكبر منتجي رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم، 12.8 بالمئة.

وصعد سهم شركة أكزونوبل، المصنعة لطلاء ⁠دولوكس، ثلاثة بالمئة بعدما عرضت شركة نيبون بينت شراء قسم الطلاء الزخرفي التابع للشركة مقابل 7.5 مليارات يورو (8.55 مليارات دولار).