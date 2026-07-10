الأسهم الأوروبية تتراجع منهية سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع

108128222 17441140292025 04 08t120304z 1691287905 rc2mtdae4833 rtrmadp 0 global markets europe stocks الأسهم الأوروبية تتراجع منهية سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، منهية سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا وتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران الذي تسبب في تقلبات بأسواق النفط.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط 1.8 بالمئة خلال الأسبوع، بعدما قلص المستثمرون رهاناتهم على انحسار أزمة إمدادات الطاقة في المدى القريب.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة اليوم الجمعة، و1.8 بالمئة على مدى الأسبوع، فيما ارتفعت أسهم شركات الاتصالات 1.3 بالمئة، وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه واحداً بالمئة، مع ارتفاع أسهم شركات الطيران بشكل كبير.

وكانت الأسهم الأوروبية، سجلت ارتفاعاً يوم أمس الخميس بدعم من صعود قطاع التكنولوجيا.

غرف التجارة السورية ووزارة الصحة التركية يناقشان آفاق التعاون ‏
سندات الخزانة الأمريكية عند مستوى قياسي.. والعالم يترقب التداعيات
الشركات الألمانية ترفع توقعاتها للاستثمار خلال العام الحالي
وزير الزراعة يبحث واقع القطاع وتحدياته في محافظة درعا
هيئة المعادن الثمينة تطلق سيارات رقابة لضبط أسواق الصاغة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك