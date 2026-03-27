قبلاوي: تأهيل قطاع النفط والغاز أساس التعافي في سوريا والانفتاح على الخبرات الدولية ضرورة

واشنطن-سانا

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أهمية إعادة بناء قطاع النفط، باعتباره خطوة أساسية لتسريع التعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وذكرت قناة الشركة على تلغرام اليوم الجمعة، أن قبلاوي شارك في “ندوة الطاقة الأمريكية – السورية” التي ينظمها Atlantic Council وU.S.-Syria Business Council على هامش مؤتمر “CERAWeek” للطاقة في الولايات المتحدة.

واستعرض قبلاوي خلال مشاركته الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة السوري، مؤكداً التوجه نحو بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد من أبرز منصات الحوار العالمية في قطاع الطاقة، لما تتيحه من تبادل للرؤى والخبرات بين صناع القرار والخبراء الدوليين.

ويعقد مؤتمر CERAWeek للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من الـ 23 إلى الـ 27 من آذار الجاري، تحت شعار “التقارب والمنافسة: الطاقة، التكنولوجيا، والجيوسياسة”، ويجمع سنوياً كبار المسؤولين التنفيذيين، والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الطاقة، والتحولات التي يشهدها هذا القطاع.

ويشهد قطاع النفط والغاز في سوريا جهوداً متواصلة لإعادة التأهيل والتطوير بعد التحديات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات الماضية، وتعمل الجهات المعنية على استعادة القدرات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين واستقطاب الاستثمارات.