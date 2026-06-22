أدنوك ترفع مبيعاتها الفورية من النفط إلى 48 مليون برميل خلال حزيران

أبو ظبي-سانا

رفعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية الإماراتية “أدنوك” مبيعاتها الفورية من النفط الخام خلال شهر حزيران الجاري إلى ما لا يقل عن 48 مليون برميل، بعد إتمام بيع 18 مليون برميل ضمن ثالث عطاء تطرحه هذا الشهر.

ونقلت رويترز عن مصدرين تجاريين قولهما: إن إحدى شركات التكرير الهندية اشترت مليوني برميل من خام “داس” للتسليم عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل مدينة صحار العمانية خلال الفترة بين الـ 21 والـ 31 من تموز المقبل، بعلاوة سعرية تقارب دولاراً واحداً للبرميل فوق أسعار خام دبي المرجعية.

وأضافت: إن شركات آسيوية عدة حصلت على شحنات من خام مربان، حيث اشترت كل من “تشنخوا أويل” الصينية و”سينوكيم” و”رونغشنغ بتروكيميكال” مليوني برميل لكل منها، فيما استحوذت “بتروتشاينا” على أربعة ملايين برميل، بينما اشترت شركة “إنبكس” اليابانية مليوني برميل، إلى جانب شركتي تجارة السلع “ميركوريا” و”شل” اللتين حصلت كل منهما على مليوني برميل.

ومن المقرر تحميل الشحنات المباعة خلال الفترة الممتدة من حزيران إلى آب المقبلين.

وتعتمد أدنوك في تسويق بعض شحناتها على ترتيبات تسليم متنوعة، من بينها عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، بما يتيح للمشترين تأمين الإمدادات، وتقليص المخاطر المرتبطة بعبور الممر البحري الحيوي.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن صادرات الإمارات من النفط الخام بلغت 101.4 مليون برميل في كانون الثاني الماضي و95.2 مليون برميل في شباط.

وكانت “أدنوك” طلبت الجمعة الماضية، من عملائها استئناف تحميل ‏شحنات النفط الخام من موانئها داخل الخليج العربي في ضوء الاتفاق الأخير بين ‏الولايات المتحدة وإيران.‏