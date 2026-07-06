“ميرسك” الدنماركية للشحن البحري تعاود الإبحار عبر باب المندب وقناة السويس

كوبنهاغن-سانا



أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن البحري اليوم الإثنين، استئناف عبور سفنها لقناة السويس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2023.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيان للشركة التي تعد أكبر شركة شحن بحري وخدمات لوجستية متكاملة في العالم أنها “ستسلك منذ الآن مسار باب المندب – قناة السويس” بدلاً من الالتفاف حول “رأس الرجاء الصالح”.



وأوضحت الشركة أن “قرارها المشترك مع شركة “هاباغ-لويد” يأتي بعد تحليل دقيق للوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، ويُمثل خطوة نحو عودة تدريجية إلى ممر السويس، ما يُتيح تقليص الوقت الذي يستغرقه العبور”.



وأضافت: إن “القرار يظل رهناً باستقرار الوضع الأمني في المنطقة، مع خطط طوارئ جاهزة في حال تدهوره”.



ويعود تجنّب عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس إلى 19 تشرين الثاني 2023، عندما شنّت ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران هجومهم الأول على سفينة حاويات انطلاقاً من سواحل اليمن.



ويُتيح المسار البديل للسفن الإبحار حول إفريقيا، مروراً بساحلها الشرقي ووصولاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوباً، قبل التوجه شمالاً نحو البحر المتوسط وأوروبا.