الصين: مواصلة التعاون مع البنك الدولي لدعم الدول النامية ‏

بكين-سانا
أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الخميس أن الصين ستواصل، بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، تعزيز تعاونها مع البنك الدولي لمواجهة التحديات العالمية ودعم الدول النامية، مع إيلاء أهمية أكبر للتعاون المعرفي.
ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول في الوزارة قوله، رداً على استفسار بشأن ترتيبات القروض المتعلقة بالصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي: إن الصين إلى جانب سعيها لتحقيق تنمية محلية عالية الجودة، ستواصل دعم عدد كبير من الدول النامية في سبيل تحقيق الرخاء المشترك.
وأوضح المسؤول أن الصين والبنك الدولي أقاما، على مدى أكثر من أربعين عاماً، شراكة شاملة أثمرت تعاوناً مثمراً، وأسهمت إيجاباً في مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، فضلاً عن دعم جهود الحد من الفقر والتنمية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أنه مع التحسن الكبير في القوة الاقتصادية الشاملة للصين، انخفض حجم قروض البنك الدولي المقدمة إليها تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن ذلك يمثل نتيجة طبيعية للتغيرات في الطلب المحلي وتطور طبيعة التعاون بين الجانبين، ويتماشى مع الممارسات الدولية في تطور علاقات البنك الدولي مع العديد من الدول الأعضاء.
وتُعد العلاقة بين الصين والبنك الدولي شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت عام 1980، إذ تحولت الصين من دولة مستفيدة من القروض والمساعدات التنموية إلى واحدة من أكبر المساهمين والداعمين الماليين للبنك، ومع صعودها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتراجع حاجتها إلى الاقتراض، تتجه العلاقة بين الجانبين نحو الإنهاء التدريجي لقروض البنك الدولي بحلول عام 2031.