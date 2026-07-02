الصين: مواصلة التعاون مع البنك الدولي لدعم الدول النامية ‏

بكين-سانا‏

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الخميس أن الصين ستواصل، بصفتها أكبر دولة نامية ‏في العالم، تعزيز تعاونها مع البنك الدولي لمواجهة التحديات العالمية ودعم الدول النامية، ‏مع إيلاء أهمية أكبر للتعاون المعرفي.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول في الوزارة قوله، رداً على استفسار بشأن ترتيبات ‏القروض المتعلقة بالصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي: إن ‏الصين إلى جانب سعيها لتحقيق تنمية محلية عالية الجودة، ستواصل دعم عدد كبير من ‏الدول النامية في سبيل تحقيق الرخاء المشترك.‏

وأوضح المسؤول أن الصين والبنك الدولي أقاما، على مدى أكثر من أربعين عاماً، ‏شراكة شاملة أثمرت تعاوناً مثمراً، وأسهمت إيجاباً في مسيرة الإصلاح والانفتاح في ‏الصين، فضلاً عن دعم جهود الحد من الفقر والتنمية على المستوى العالمي.‏

وأشار إلى أنه مع التحسن الكبير في القوة الاقتصادية الشاملة للصين، انخفض حجم ‏قروض البنك الدولي المقدمة إليها تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن ذلك يمثل ‏نتيجة طبيعية للتغيرات في الطلب المحلي وتطور طبيعة التعاون بين الجانبين، ويتماشى ‏مع الممارسات الدولية في تطور علاقات البنك الدولي مع العديد من الدول الأعضاء.‏

وتُعد العلاقة بين الصين والبنك الدولي شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت عام 1980، ‏إذ تحولت الصين من دولة مستفيدة من القروض والمساعدات التنموية إلى واحدة من أكبر ‏المساهمين والداعمين الماليين للبنك، ومع صعودها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم ‏وتراجع حاجتها إلى الاقتراض، تتجه العلاقة بين الجانبين نحو الإنهاء التدريجي لقروض ‏البنك الدولي بحلول عام 2031.‏