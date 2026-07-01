نيكي الياباني يواصل ارتفاعه بدعم أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا



واصل المؤشر نيكي الياباني ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، غير أن حذر المستثمرين في ظل تقلبات السوق حد من المكاسب.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة إلى 70497.49 نقطة في ‌منتصف التعاملات، بعد أن سجل مكاسب 2.7 بالمئة في وقت سابق، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 بالمئة إلى 4010.68 نقاط.



وظلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي دعمت أحدث ارتفاعات نيكي، ثابتة وتصدرت شركة تايو يودن المصنعة للمكثفات والمكونات الإلكترونية مؤشر الأسهم الرائدة بارتفاع 13.4 بالمئة، وصعدت أسهم شركة سومكو، المورد الرائد لرقائق السيليكون المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات 11.3 بالمئة، وارتفعت أسهم شركة إيبيدن المتخصصة في تغليف أشباه الموصلات والإلكترونيات 9.8 بالمئة.



وشهدت أسهم شركة كاواساكي هيفي إندستريز تقلبات، إذ ارتفعت لفترة وجيزة بأكثر من خمسة ‌بالمئة قبل أن ⁠تهوي 7.4 بالمئة، بعد أن أفادت رويترز بأن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على خطط لجمع نحو 200 مليار ين (1.23 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم جديدة وسندات قابلة للتحويل لتمويل نفقاتها الرأسمالية.



ومن بين الأسهم التي سجلت انخفاضاً، كانت مجموعة المتاجر الكبرى والتجزئة (جيه فرونت ريتيلينج) الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، ⁠في ظل تراجعها 10.8 بالمئة بعد إعلان أرباح مخيبة للآمال للفترة من آذار إلى أيار، وتراجعت أسهم شركة (فوروكاوا إلكتريك) لتصنيع الكابلات والمكونات 7.2 بالمئة، ونزلت أسهم شركة (سابورو بريويريز) 5.4 بالمئة.



وبلغ عدد ⁠الأسهم الرابحة في نيكي 90 سهماً مقابل 135 سهماً خاسراً.



وأظهر استطلاع تانكان الذي أجراه بنك اليابان المركزي اليوم أن معنويات كبريات الشركات الصناعية اليابانية تحسنت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 2018، ومع ذلك تتوقع الشركات أن تتدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع استعدادها لمواجهة ارتفاع التكاليف والقيود المحتملة على الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.