بولندا: إنهاء تجميد أسعار الوقود بحلول الصيف مع تراجع حدة الحرب في ‏الشرق الأوسط

وارسو-سانا
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم السبت، أن بلاده ستُنهي خلال هذا الصيف منظومة الإجراءات الحكومية المفروضة على أسعار الوقود، في ظل توقعات بتراجع حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، واستقرار الأسواق النفطية.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن توسك قوله للصحفيين: “إن بلاده امتلكت أرخص وقود في أوروبا طوال فترة الحرب”، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة لإنهاء هذا المشروع هذا الصيف.
وكانت الحكومة البولندية قد أطلقت في آذار الماضي حزمة إجراءات طارئة لكبح أسعار الوقود، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، شملت خفض ضريبة القيمة المضافة من 23% إلى 8%، وتخفيض ضريبة الإنتاج إلى الحد الأدنى المسموح به في إطار الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى تجميد أسعار وقود السيارات يومياً، وفرض سقف أعلى لها، وقد جرى تمديد هذه الإجراءات دورياً كل أسبوعين منذ إقرارها.