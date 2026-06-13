بولندا: إنهاء تجميد أسعار الوقود بحلول الصيف مع تراجع حدة الحرب في ‏الشرق الأوسط

وارسو-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم السبت، أن بلاده ستُنهي ‏خلال هذا الصيف منظومة الإجراءات الحكومية المفروضة على أسعار ‏الوقود، في ظل توقعات بتراجع حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ‏واستقرار الأسواق النفطية‎.‎

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن توسك قوله للصحفيين: “إن بلاده امتلكت ‏أرخص وقود في أوروبا طوال فترة الحرب”، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع ‏اللمسات الأخيرة لإنهاء هذا المشروع هذا الصيف.‏

وكانت الحكومة البولندية قد أطلقت في آذار الماضي حزمة إجراءات طارئة ‏لكبح أسعار الوقود، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، شملت خفض ‏ضريبة القيمة المضافة من 23% إلى 8%، وتخفيض ضريبة الإنتاج إلى ‏الحد الأدنى المسموح به في إطار الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى تجميد ‏أسعار وقود السيارات يومياً، وفرض سقف أعلى لها، وقد جرى تمديد هذه ‏الإجراءات دورياً كل أسبوعين منذ إقرارها‎.‎