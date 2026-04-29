الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

واشنطن- سانا

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير، مثبتاً إياه في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، وذلك في ظل قراءة متباينة للمؤشرات الاقتصادية الراهنة.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، نُشر على موقعها الرسمي، أن المؤشرات الأخيرة تدل على نمو مطرد في النشاط الاقتصادي، إلا أن معدلات توفير فرص العمل لا تزال منخفضة في المتوسط، مع عدم تسجيل تغيير يذكر في معدل البطالة.

وشددت اللجنة في بيانها على إيلاء اهتمام بالغ للمخاطر التي قد تواجه “الولاية المزدوجة” للمجلس، والمتمثلة في السعي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وضبط معدل التضخم عند نسبة 2 بالمئة على المدى الطويل.

وأكدت اللجنة استعدادها الكامل لتعديل توجهات السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر تعيق تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أنها ستأخذ في الحسبان تطورات أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، إضافة إلى التطورات المالية والدولية المتسارعة.

وحظي قرار الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بتأييد 8 أعضاء من لجنة السوق المفتوحة، بينما عارضه 4 أعضاء طالبوا بتغيير في السياسة النقدية المتبعة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأخير للبنك تحت ولاية جيروم باول والمنتهية ولايته في منتصف أيار المقبل 2026، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي اختيار كيفين وارش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياط الفيدرالي بعد انتهاء ولاية بأول.