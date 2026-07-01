أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسائرها منذ جائحة كورونا 2020

photo 2026 07 01 08 47 10 أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسائرها منذ جائحة كورونا 2020


واشنطن-سانا

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ جائحة كورونا /كوفيد-19/ ‌في أوائل عام 2020 في وقت يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وسط وقف إطلاق نار مؤقت مشوب بالتوتر بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب.
 
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب، التي ينتهي تداولها اليوم، هبطت 0.3 بالمئة أو 23 سنتا إلى 72.92 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم آب 1.8 بالمئة أو 1.25 دولار، إلى 69.50 دولاراً للبرميل.
 
واقترب كلا الخامين من المستويات التي كان يجري تداوله عندها في 27 الماضي، وهو اليوم السابق لاندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية.
 
وانتهى تداول عقد خام برنت تسليم أب اليوم، وسيحل محله عقد إيلول الذي يجري تداوله عند 73.31 دولاراً للبرميل.
 
وتتجه الأنظار إلى محادثات محتملة في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تشير فيه التطورات إلى حالة من عدم اليقين السياسي بشأن مسار التهدئة في المنطقة، وسط تقلبات حادة في الإمدادات، وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.

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