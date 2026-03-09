ألمانيا تبدي قلقها من ارتفاع أسعار الطاقة وكرواتيا تضع سقفاً لأسعار الوقود

برلين-زغرب-سانا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الإثنين عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط محذّراً من تداعيات ذلك على الاقتصاد الألماني.

ونقلت فرانس برس عن المستشار قوله في مؤتمر صحفي في برلين: إن “ألمانيا تبذل قصارى جهدها لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة… وبالتالي خفض أسعارها”، مضيفاً إن هذا الالتزام يمثل ركيزة أساسية في سياسته.

إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش أن بلاده ستحدد سقفاً لأسعار البنزين والديزل مع تراجع الإمدادات العالمية من النفط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وأوضح بلينكوفيتش خلال اجتماع استثنائي للحكومة أن حكومته ستبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من يوم غد، لتكون كرواتيا من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي تقيّد ارتفاع أسعار الوقود في محطات التعبئة.

وقال “سنتخذ إجراءات للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة وحماية مستوى معيشة المواطنين”.

ويدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الاضطراب مع اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وتحوّل الصراع إلى تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية، وخصوصاً بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز في العالم.