وزارة الزراعة توقّع اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لدعم زراعة القمح في السويداء

دمشق-سانا

وقّعت وزارة الزراعة اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي” WFB” لتقديم منحة تشمل بذار القمح والأسمدة الآزوتية وأسمدة اليوريا والوقود لمحافظة السويداء.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة الزراعة الوزير أمجد بدر، وعن البرنامج الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد، والتي جرت مراسمها في مقر الوزارة بدمشق.

وأكد الوزير بدر أن الاتفاقية تسهم في دعم القطاع الزراعي، وإعادة إحياء الزراعة في سوريا، من خلال تنفيذ مشروع لتقديم بذار القمح والأسمدة الفوسفاتية واليوريا والوقود لمحافظة السويداء، وذلك ضمن مشروع دعم القمح في سوريا للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح بدر أن برنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، سيقدم منحة لدعم المزارعين في محافظة السويداء، على أن يتم استثمارها في الأراضي الزراعية وفق الخطة الموضوعة لإنتاج محصول القمح خلال العام الحالي.

من جانبها، أشارت وارد إلى أن المبادرة التي طرحتها الحكومة السورية، من خلال توزيع البذار والأسمدة والوقود، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم استدامة الإنتاج الزراعي.

وكانت وزارة الزراعة السورية وقعت في ال 13 من تموز الماضي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بهدف تقديم الدعم للمزارعين الذين تضرروا من الجفاف في مختلف أنحاء سوريا، والمساهمة في الجهود الوطنية لمعالجة هذه الآثار بشكل فوري، وحماية سبل العيش في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات.