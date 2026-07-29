غرام الذهب يرتفع 50 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأربعاء، بمقدار 50 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره ‏الذي سجله أمس. ‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15150 ليرة سورية ‏للمبيع، و14850 ليرة ‏للشراء.‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13000 ليرة سورية للمبيع، و12700 ‏ليرة للشراء. ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4046 دولاراً‎. ‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‏وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‎