غرام الذهب يرتفع 50 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأربعاء، بمقدار 50 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15150 ليرة سورية للمبيع، و14850 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13000 ليرة سورية للمبيع، و12700 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4046 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.