سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد

مدريد-سانا
شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في الندوة العلمية بعنوان ”تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت”، والتي أُقيمت في أكاديمية الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتنسيق والتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجالات الأمن السيبراني، والتحقيقات المالية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن الوفد السوري ترأسه العميد ماهر محمد مرعي مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب، وضم عدداً من ضباط الوزارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، والاطلاع على أحدث الممارسات في تعقب الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
ووفق الوزارة تناولت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بآليات تتبع العملات الرقمية المستخدمة في تمويل الأنشطة الإجرامية، وأساليب التحليل الجنائي الرقمي، وأدوات رصد المعاملات المشبوهة، والتعاون الدولي في التحقيقات العابرة للحدود، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والتجارب في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتمويلها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير قدرات كوادرها، ومواكبة المستجدات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التعاون العلمي والمؤسساتي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم منظومة الأمن وإنفاذ القانون.