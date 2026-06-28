سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد

مدريد-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في الندوة العلمية بعنوان ‌‏”تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت”، والتي ‏أُقيمت في أكاديمية الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد، ‏بالتنسيق والتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ‏وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجالات الأمن ‏السيبراني، والتحقيقات المالية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن ‏الوفد السوري ترأسه العميد ماهر محمد مرعي مدير كلية ‏الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب، وضم عدداً من ضباط ‏الوزارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ‏في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، ‏والاطلاع على أحدث الممارسات في تعقب الأصول الرقمية ‏المرتبطة بالأنشطة الإجرامية‎.‎

ووفق الوزارة تناولت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بآليات ‏تتبع العملات الرقمية المستخدمة في تمويل الأنشطة الإجرامية، ‏وأساليب التحليل الجنائي الرقمي، وأدوات رصد المعاملات ‏المشبوهة، والتعاون الدولي في التحقيقات العابرة للحدود، إلى ‏جانب استعراض أحدث التقنيات والتجارب في مواجهة الجرائم ‏الإلكترونية وتمويلها‎.‎

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على ‏تطوير قدرات كوادرها، ومواكبة المستجدات في مجال مكافحة ‏الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التعاون العلمي والمؤسساتي، ‏وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم منظومة الأمن وإنفاذ القانون‎.‎