سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد

photo 3 2026 06 28 12 28 38 سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد

مدريد-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في الندوة العلمية بعنوان ‌‏”تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت”، والتي ‏أُقيمت في أكاديمية الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد، ‏بالتنسيق والتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ‏وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجالات الأمن ‏السيبراني، والتحقيقات المالية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية‎.‎

photo 5 2026 06 28 12 28 38 سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن ‏الوفد السوري ترأسه العميد ماهر محمد مرعي مدير كلية ‏الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب، وضم عدداً من ضباط ‏الوزارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ‏في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، ‏والاطلاع على أحدث الممارسات في تعقب الأصول الرقمية ‏المرتبطة بالأنشطة الإجرامية‎.‎

ووفق الوزارة تناولت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بآليات ‏تتبع العملات الرقمية المستخدمة في تمويل الأنشطة الإجرامية، ‏وأساليب التحليل الجنائي الرقمي، وأدوات رصد المعاملات ‏المشبوهة، والتعاون الدولي في التحقيقات العابرة للحدود، إلى ‏جانب استعراض أحدث التقنيات والتجارب في مواجهة الجرائم ‏الإلكترونية وتمويلها‎.‎

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على ‏تطوير قدرات كوادرها، ومواكبة المستجدات في مجال مكافحة ‏الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التعاون العلمي والمؤسساتي، ‏وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم منظومة الأمن وإنفاذ القانون‎.‎

photo 6 2026 06 28 12 28 39 1 سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد
photo 2 2026 06 28 12 28 38 سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد
photo 4 2026 06 28 12 28 38 1 سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية ‏وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد
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