التجاري السوري يدعو عملاءه إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني ‏لحماية بياناتهم‎

دمشق-سانا
دعا المصرف التجاري السوري عملاءه إلى تعزيز إجراءات الحماية والأمن السيبراني لحماية بياناتهم وأموالهم من محاولات الاحتيال، مؤكداً أن الأمن السيبراني يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الإلكترونية.
وأوضح المصرف في منشور له على صفحته في فيسبوك اليوم الإثنين أن من أبرز التعليمات الواجب اتباعها عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) الذي يصل برسالة (sms) مع أي شخص كان، حتى لو ادعى أنه موظف البنك، أو أي بيانات مالية وشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مشيراً إلى أن تحديث البيانات المصرفية يتم حصراً عبر الحضور الشخصي إلى فروع المصرف، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.
وحذر المصرف من خطورة الوقوع في الفخاخ الرقمية، موضحاً أن الروابط والإعلانات المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل صُممت خصيصاً لسرقة أرقام الحسابات وكلمات المرور، داعياً العملاء إلى تجنب الضغط عليها بشكل كامل، إضافة إلى العروض الوهمية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ودعا المصرف إلى ضرورة الحذر من العروض المغرية التي تطلب استقبال أموال في الحسابات مقابل عمولة نقدية، مؤكداً أن الاستجابة لمثل هذه العروض قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وكانت جرت مباحثات بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي في كانون الثاني الماضي حول سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، وتحسين موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بهدف الحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذا القطاع، وبناء الثقة في المنظومات المالية.