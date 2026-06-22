التجاري السوري يدعو عملاءه إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني ‏لحماية بياناتهم‎

دمشق-سانا‏

دعا المصرف التجاري السوري عملاءه إلى تعزيز إجراءات ‏الحماية والأمن السيبراني لحماية بياناتهم وأموالهم من محاولات ‏الاحتيال، مؤكداً أن الأمن السيبراني يمثل خط الدفاع الأول في ‏مواجهة المخاطر الإلكترونية‎.‎

وأوضح المصرف في منشور له على صفحته في فيسبوك اليوم ‏الإثنين أن من أبرز التعليمات الواجب اتباعها عدم مشاركة رمز ‏التحقق‎ (OTP) ‎الذي يصل برسالة‎ (sms) ‎مع أي شخص كان، حتى ‏لو ادعى أنه موظف البنك، أو أي بيانات مالية وشخصية مع أي ‏جهة غير موثوقة، مشيراً إلى أن تحديث البيانات المصرفية يتم ‏حصراً عبر الحضور الشخصي إلى فروع المصرف، وليس عبر ‏وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة‎.‎

وحذر المصرف من خطورة الوقوع في الفخاخ الرقمية، موضحاً ‏أن الروابط والإعلانات المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل ‏صُممت خصيصاً لسرقة أرقام الحسابات وكلمات المرور، داعياً ‏العملاء إلى تجنب الضغط عليها بشكل كامل، إضافة إلى العروض ‏الوهمية التي ‏قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال أو تمويل ‏الإرهاب.

ودعا المصرف إلى ضرورة الحذر من العروض المغرية التي ‏تطلب استقبال أموال في الحسابات مقابل عمولة نقدية، مؤكداً أن ‏الاستجابة لمثل هذه العروض قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية ‏بتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب‎.‎

وكانت جرت مباحثات بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ‏ومصرف سوريا المركزي في كانون الثاني الماضي حول سبل ‏تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، وتحسين موثوقية ‏الخدمات المالية الرقمية، بهدف الحفاظ على حقوق المتعاملين ‏مع هذا القطاع، وبناء الثقة في المنظومات المالية‎.‎