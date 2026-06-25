وزير الاقتصاد يصدر قراراً بحل مديرية السياسات الاقتصادية وإعادة تشكيلها

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الخميس، قراراً بحل مديرية السياسات الاقتصادية بكل مسمياتها وتشكيلاتها المرتبطة بها، وإعادة تشكيلها كدائرة ضمن مديرية التخطيط والإحصاء في الإدارة العامة للاقتصاد، تحت مسمى دائرة السياسات الاقتصادية.



ونص القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، على نقل جميع مهام وأعمال مديرية السياسات الاقتصادية إلى مديرية التخطيط والإحصاء لدى الإدارة العامة للاقتصاد.



وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ إجراءات تطوير البنية الإدارية والتنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها بما ينسجم مع متطلبات تحديث العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء وتحسين آليات إعداد السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي، ويعزز فعالية العمل الحكومي.