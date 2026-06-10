وزير المالية يبحث مع منظمات دولية تعزيز الدعم المالي للقطاع الصحي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) الذي يزور سوريا حالياً، الاحتياجات المالية لاستمرار توفر اللقاحات التقليدية والجديدة التي تحتاجها سوريا، في ضوء انخفاض ميزانية منظمة الصحة العالمية وتحالف “غافي” لدعم اللقاحات.

وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناة تلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء التفاهم على استمرار توفر كامل احتياجات سوريا، وضمان التغطية المالية اللازمة، في سياق توجهات الدولة لدعم مستلزمات قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار برنية إلى أهمية تطوير برامج الضمان والتأمين الصحي في سوريا، مؤكداً أهمية تعزيز استمرارية البرامج المتفق عليها، ولا سيما برامج اللقاحات.

بدورهم، استعرض ممثلو المنظمات برامج اللقاحات، بما في ذلك اللقاحات الجديدة.

وكان وزير الصحة مصعب العلي بحث يوم الإثنين الماضي مع وفد من منظمات الصحة العالمية (WHO)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الصحية والأوبئة.

وتحالف غافي (Gavi, the Vaccine Alliance)، هو شراكة عالمية تأسست عام 2000 بهدف إنقاذ الأرواح وحماية الصحة، من خلال توسيع نطاق الوصول العادل للقاحات في البلدان النامية والأشد فقراً.